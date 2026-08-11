VAR gaat te ver: UEFA wil drastisch ingrijpen

UEFA wil de VAR opnieuw dichter bij zijn oorspronkelijke rol brengen. Roberto Rosetti pleit voor minder microscopische ingrepen, snellere checks en meer vertrouwen in de scheidsrechter op het veld. Met Clear Line wil hij tegelijk meer uitleg geven aan fans en clubs.

Roberto Rosetti wil dat de VAR opnieuw een stap terugzet. De scheidsrechtersbaas van de UEFA vindt dat videotechnologie te vaak wordt gebruikt voor bijzonder kleine details en vreest dat het oorspronkelijke doel uit het oog wordt verloren. Voor hem moet de scheidsrechter op het veld opnieuw duidelijk centraal staan.

Volgens de BBC gaf Rosetti daar vorige maand uitleg over bij de lancering van Clear Line, een nieuw UEFA-platform dat meer duidelijkheid moet geven over wanneer de VAR wel en niet hoort in te grijpen. Zijn boodschap was opvallend scherp.

“We beseffen dat er momenteel nergens echt tevredenheid bestaat over de manier waarop VAR het voetbal beïnvloedt”, stelde Rosetti. Vooral het uitvergroten van minimale contacten of millimeters zit hem dwars. “We willen microscopische situaties vermijden. De context is enorm belangrijk. Het is voetbal, geen PlayStation.”

Minder ingrepen, meer verantwoordelijkheid op het veld

Rosetti vindt dat er de voorbije jaren te veel controles zijn geweest. De VAR moet volgens hem vooral worden gebruikt bij duidelijke fouten, niet om elke twijfelachtige fase opnieuw volledig te ontleden.

“De scheidsrechter moet de wedstrijd leiden”, benadrukte hij. UEFA wil daarom opnieuw meer verantwoordelijkheid bij de man op het veld leggen en tegelijk consequenter worden in de toepassing van de regels.





Dat blijft volgens Rosetti moeilijk, omdat interpretaties per land verschillen. Zo wordt hands in Engeland niet altijd op dezelfde manier beoordeeld als elders. Volledige uniformiteit acht hij dan ook onrealistisch, maar UEFA wil de verschillen wel kleiner maken.

Maximum van 90 seconden

Ook de duur van VAR-checks is een belangrijk aandachtspunt. Volgens Rosetti mag een controle in principe niet langer dan negentig seconden duren. Wanneer minutenlang naar beelden wordt gekeken, dreigt de beslissing volgens hem geloofwaardigheid te verliezen.

Met Clear Line wil UEFA daarnaast meer transparantie creëren. Supporters, spelers en clubs moeten na Champions League-wedstrijden kunnen bekijken waarom bepaalde beslissingen werden genomen en hoe vergelijkbare fases eerder werden beoordeeld.

“Het is geen pagina voor scheidsrechters”, legt Rosetti uit. “Het is bedoeld voor clubs, spelers en fans.” De richting is daarmee duidelijk: minder zoeken naar fouten op microscopisch niveau, snellere beslissingen en opnieuw meer vertrouwen in de scheidsrechter op het veld.