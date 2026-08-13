Basispion Zulte Waregem steekt hand in eigen boezem: "Wilde iets te graag scoren tegen Genk"

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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Basispion Zulte Waregem steekt hand in eigen boezem: "Wilde iets te graag scoren tegen Genk"
Foto: © photonews
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Zulte Waregem is uitstekend begonnen aan het nieuwe seizoen. Essevee zette in zijn competitieopener knap KRC Genk opzij met 2-1. Voor de ambitieuze Thomas Claes (ex-Genk) was het een bijzondere wedstrijd.

Claes tot 2028 aan de Gaverbeek

Claes genoot een groot deel van zijn opleiding bij Genk. Hij kwam in Limburg één keer uit voor de hoofdmacht. In het seizoen 2024/25 mocht hij invallen in de met 1-4 gewonnen play-offwedstrijd van Genk tegen KAA Gent (1-4).

Verder bleef het voor Claes bij optredens voor Jong Genk en de jonkies in de UEFA Youth League. In de zomer van 2025 besloot hij zijn carrière een andere wending te geven. Hij tekende een contract tot midden 2028 bij Zulte Waregem.

Claes heeft zijn draai gevonden

Bij Essevee heeft hij zijn draai gevonden. Vorig seizoen was hij over alle competities heen voor 36 optredens. Daarin scoorde hij twee goals en gaf hij één assist. Op de eerste speeldag startte hij in de basis tegen Genk. Essevee kwam kort voor de pauze op achterstand na een stevige kopbal van Rafiu Durosinmi, maar vocht terug.

Het duurde tot de laatste tien minuten voordat Marley Aké de geljkmaker binnenkrulde op vrije trap. Serxho Ujka bezorgde Zulte Waregem daarna het delirium met een botsend schot met links: 2-1.

Essevee had een speciaal moment nodig

Claes vindt dat het zijn ploeg typeert. "We zijn een ploeg die na een tegengoal niet in onze schulp kruipt", vertelt hij aan Het Laatste Nieuws. "In de rust heeft de coach ons ook gezegd dat we goed bezig waren en we gewoon meer en slimmer druk moesten zetten."

Marley Aké zette de ommekeer in gang. "We wisten dat we een speciaal moment nodig hadden zoals die vrije trap van Marley (Aké, red.) om er nog extra in te geloven. Uiteindelijk heeft dat ons wel geholpen", vertelt Claes.

Claes wilde zelf te graag scoren

In de tweede helft kon Claes zelf uitbreken. Hij ging voor een schot, terwijl het afspelen van de bal de betere optie was geweest. "Ja, ik wilde misschien wel te graag scoren", verklaart Claes, die toegeeft dat een duel tegen Genk altijd bijzonder zal blijven. Er waren opties links en rechts, maar hij was het overzicht even helemaal bijster.

Het maakte uiteindelijk geen verschil. Claes en zijn ploegmaats pakten de drie punten. Qua persoonlijke ambities hoopt hij voort te borduren op de basis die hij vorig seizoen gelegd heeft en te blijven groeien. En ook een goaltje in de terugwedstrijd tegen Genk zou mooi zijn.

Essevee ziet kansen tegen Union

Essevee trekt nu naar vicekampioen Union, dat zal willen reageren na de uitschakeling in de Champions League door Bodø/Glimt. Claes beseft dat het een moeilijke wedstrijd zal worden, maar benadrukt wel dat Union verlengingen moest spelen in Noorwegen. Zulte Waregem ziet dus zeker kansen.

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