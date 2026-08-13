In tranen van het veld: update over blessure van Antwerpspeler

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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In tranen van het veld: update over blessure van Antwerpspeler
Foto: © photonews
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Antwerp begon zondagavond aan zijn nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd tegen SK Beveren. Voor verschillende spelers was het meteen hun eerste officiële optreden op de Bosuil. Ook de 19-jarige Carlos Mejia kreeg die kans, maar zijn avond eindigde bijzonder zuur.

Bjorn Vandenabeele

In tranen van het veld: update over blessure van Antwerpspeler

Antwerp hoeft zomeraanwinst Daniel Mejia (19) niet lang te missen. De Ecuadoraanse vleugelaanvaller blesseerde zich tijdens zijn officiële debuut tegen Beveren aan de enkel, maar de schade blijkt mee te vallen.

Mejia maakte meteen indruk bij zijn invalbeurt. De flankspeler viel aan de rust in en zorgde voor extra diepgang, waardoor Antwerp dominanter ging voetballen. Hij kwam zelfs dicht bij een doelpunt met een knappe plaatsbal die rakelings naast ging. Tien minuten voor tijd sloeg zijn enkel echter om en moest hij in tranen naar de kant.

Geen operatie nodig

De blessure blijkt gelukkig minder ernstig dan aanvankelijk gevreesd, zo meldt Gazet van Antwerpen. Mejia hoeft niet geopereerd te worden en zal vermoedelijk ook geen meerdere weken aan de kant staan. Of hij zaterdag tegen Kortrijk al opnieuw beschikbaar is, moet nog blijken. Antwerp betaalde 1,2 miljoen euro voor het Ecuadoraanse talent, dat eerder in Kroatië actief was.

Antwerp begon zondagavond aan zijn nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd tegen SK Beveren. Voor verschillende spelers was het meteen hun eerste officiële optreden op de Bosuil. Ook de 19-jarige Carlos Mejia kreeg die kans, maar zijn avond eindigde bijzonder zuur.

Mejia begon niet aan de wedstrijd, maar mocht onmiddellijk na de rust invallen voor Eran Tuypens. De jonge speler had zich tijdens de voorbereiding al enkele keren positief laten zien en trok die lijn ook tegen Beveren door.

Hij speelde met veel energie en probeerde zich nadrukkelijk te tonen bij zijn eerste officiële minuten voor het Antwerpse publiek. Zijn wedstrijd zou uiteindelijk echter veel vroeger eindigen dan gehoopt.

In tranen naar binnen

Na ongeveer 80 minuten spelen ging Mejia naar de grond en moest hij op het veld verzorgd worden. Al snel werd duidelijk dat verder spelen geen optie was. Geoffry Hairemans kwam hem vervangen.

Vooral de reactie van Mejia baarde zorgen. De 19-jarige verliet zichtbaar aangeslagen en in tranen het veld en werd vervolgens meteen naar binnen gebracht. Wat er precies aan de hand is, is voorlopig nog niet duidelijk. Antwerp zal moeten afwachten hoe ernstig de blessure is en of Mejia een tijd aan de kant staat.

Het is hoe dan ook een stevige domper voor de youngster. Na een voorbereiding waarin hij zich meermaals in de kijker speelde, leek hij ook tegen Beveren opnieuw zijn kans te grijpen. Zijn eerste officiële avond op de Bosuil kreeg zo alsnog een bijzonder vervelend einde.

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