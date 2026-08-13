'Verschillende JPL-clubs laten oog vallen op sterkhouder Dender'

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
| 1 reacties
'Verschillende JPL-clubs laten oog vallen op sterkhouder Dender'
Foto: © photonews
Word fan van FCV Dender EH! 73

FCV Dender EH zal het komende seizoen aantreden in de Challenger Pro League. De Kadavers zullen het daarbij mogelijk moeten stellen zonder één sterkhouder die interesse geniet uit de Jupiler Pro League.

Berte deed er alles aan

Dender voetbalde in 2025/26 vrijwel het hele seizoen achter de feiten aan. Het werd laatste in de Relegation Play-offs en moest daardoor barragewedstrijden afwerken tegen de winnaar van de Promotion Play-offs in 1B. Dat was SK Lommel.

De Limburgers wonnen thuis met 3-2 na twee late goals van Ralf Seuntjens en Zalán Vancsa. Mohamed Berte was de auteur van de tweede bezoekende goal. Ook in de terugwedstrijd deed de aanvaller van Dender er werkelijk alles aan om zijn ploeg in eerste klasse te houden.

Een schitterende omhaal

Hij kopte eerst op de paal, maar vooral zijn schitterende omhaal op de lat in de extra tijd zinderde nog lange tijd bij Dender. Het bleef echter 0-0, waardoor niet Dender, maar wel Lommel dit seizoen mag aantreden in de JPL.

Maar zakt Berte wel mee  naar de Challenger Pro League? Volgens Sacha Tavolieri is de kans groot dat hij dat niet doet. De transferexpert weet dat Berte openstaat voor een transfer naar een club uit de Jupiler Pro League. Verschillende clubs houden zijn situatie in de gaten. Tavolieri vermeldt er wel niet bij welke teams precies interesse tonen.

Contract tot midden 2027

De 24-jarige Berte liet zich tegen Lommel opmerken en zou zomaar in eerste klasse kunnen blijven. De speler heeft nog een contract tot midden 2027, waardoor Dender voor de keuze staat: hem nu laten gaan en cashen of de speler houden en samen de promotie proberen af te dwingen. Berte lijkt alvast de laatste optie te verkiezen.

Marktwaarde van 650.000 euro

Geïnteresseerde clubs moeten volgens Transfermarkt 650.000 euro op tafel leggen. Dender maakt bij een verkoop sowieso winst, omdat het de speler in 2024 zelf gratis overnam van KV Oostende. Berte speelde in zijn carrière ook voor FC Den Bosch (huur).

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
FCV Dender EH
Mohamed Berte

Meer nieuws

Voor vorst, voor vrijheid en coëfficiënt: zo staan de Belgen ervoor en er komt een belangrijke avond aan

Voor vorst, voor vrijheid en coëfficiënt: zo staan de Belgen ervoor en er komt een belangrijke avond aan

19:00
Grote lof voor Cercle-revelatie: "Heeft zijn kans volledig zelf afgedwongen"

Grote lof voor Cercle-revelatie: "Heeft zijn kans volledig zelf afgedwongen"

18:00
Ondanks een opvallende buis: Vincent Kompany dwingt plaats af in prestigieuze lijst

Ondanks een opvallende buis: Vincent Kompany dwingt plaats af in prestigieuze lijst

18:35
1
'Club Brugge zet linksachter uit Premier League op shortlist'

'Club Brugge zet linksachter uit Premier League op shortlist'

17:25
1
"Voor mij is Antwerp nog steeds een topclub"

"Voor mij is Antwerp nog steeds een topclub"

16:50
1
Tielemans komt terug op dramatisch WK-moment

Tielemans komt terug op dramatisch WK-moment

17:30
LIVE - Speeldag 2 JPL: Essevee droomt, Charaï hoopt op drietal

LIVE - Speeldag 2 JPL: Essevee droomt, Charaï hoopt op drietal

15:46
Youri Tielemans legt meer details op tafel over transfer naar Man United

Youri Tielemans legt meer details op tafel over transfer naar Man United

16:25
Anderlecht slikt dure tegenvaller voor terugwedstrijd tegen PAOK

Anderlecht slikt dure tegenvaller voor terugwedstrijd tegen PAOK

15:40
2
PRIMEUR: Zulte Waregem mikt hoog met CL-verdediger

PRIMEUR: Zulte Waregem mikt hoog met CL-verdediger

15:00
'Cercle Brugge staat op zucht van komst jeugdinternational'

'Cercle Brugge staat op zucht van komst jeugdinternational'

14:30
Basispion Zulte Waregem steekt hand in eigen boezem: "Wilde iets te graag scoren tegen Genk"

Basispion Zulte Waregem steekt hand in eigen boezem: "Wilde iets te graag scoren tegen Genk"

13:40
1
Jérémy Doku en Man City spoelen tegenvallend WK door met groot nieuws

Jérémy Doku en Man City spoelen tegenvallend WK door met groot nieuws

14:00
5
🎥 Wat een ontvangst: zóveel betekent de komst van Lukaku voor de fans van Fenerbahçe

🎥 Wat een ontvangst: zóveel betekent de komst van Lukaku voor de fans van Fenerbahçe

13:00
16
Marc Degryse spreekt klare taal over transfer van Romelu Lukaku

Marc Degryse spreekt klare taal over transfer van Romelu Lukaku

12:30
14
‘KV Mechelen wil verdediger van Union-killer binnenhalen’

‘KV Mechelen wil verdediger van Union-killer binnenhalen’

12:00
Club Brugge slaat enorme kloof met Genk, Anderlecht en Union - rest niet op de geldfoto Analyse

Club Brugge slaat enorme kloof met Genk, Anderlecht en Union - rest niet op de geldfoto

11:40
31
KRC Genk haalt uit met 7-0 in oefenpot, maar ziet ook speler geblesseerd uitvallen

KRC Genk haalt uit met 7-0 in oefenpot, maar ziet ook speler geblesseerd uitvallen

10:10
KAA Gent heeft maar één opdracht tegen Zweden, wat met de twee hamvragen?

KAA Gent heeft maar één opdracht tegen Zweden, wat met de twee hamvragen?

10:55
Vitor Bruno verklapt maar een deeltje over geheime Anderlecht-trainingen

Vitor Bruno verklapt maar een deeltje over geheime Anderlecht-trainingen

11:10
LIVE: Trekt Anderlecht Europese voorsprong over de streep tegen pittig PAOK?

LIVE: Trekt Anderlecht Europese voorsprong over de streep tegen pittig PAOK?

10:00
‘Dortmund wil opnieuw toeslaan in JPL, maar Club Brugge weigert (voorlopig) mee te werken’

‘Dortmund wil opnieuw toeslaan in JPL, maar Club Brugge weigert (voorlopig) mee te werken’

09:45
6
In tranen van het veld: update over blessure van Antwerpspeler

In tranen van het veld: update over blessure van Antwerpspeler

09:15
8
📷 Familiaal drama bij gezin van jongere broer van Lommel-spits Ralf Seuntjens De derde helft

📷 Familiaal drama bij gezin van jongere broer van Lommel-spits Ralf Seuntjens

08:50
Basisspeler of invaller? Jelle Vossen zegt waarom hij voor Beerschot kiest

Basisspeler of invaller? Jelle Vossen zegt waarom hij voor Beerschot kiest

07:45
LIVE Transfernieuws 13/8: Yari Verschaeren heeft nieuwe club

LIVE Transfernieuws 13/8: Yari Verschaeren heeft nieuwe club

08:16
1
Pijnlijke vaststelling: geen champagnevoetbal en de kurken moeten er snel af

Pijnlijke vaststelling: geen champagnevoetbal en de kurken moeten er snel af

07:00
2
Jackpot of niet: zoveel gaat Union SG verdienen in de Europa League?

Jackpot of niet: zoveel gaat Union SG verdienen in de Europa League?

06:30
1
17-jarige debutant brengt PSG even aan het wankelen, maar ...

17-jarige debutant brengt PSG even aan het wankelen, maar ...

23:00
Live Transfernieuws 12/8: Ivanovic (ex-Union) onder zeil, nieuws over Torres én Torrents

Live Transfernieuws 12/8: Ivanovic (ex-Union) onder zeil, nieuws over Torres én Torrents

22:59
Club Brugge blijft inzetten op miljoenendeal: Antwerp baalt

Club Brugge blijft inzetten op miljoenendeal: Antwerp baalt

22:30
6
Bocht van 180 graden: Nederland kiest voor opvallende naam

Bocht van 180 graden: Nederland kiest voor opvallende naam

22:20
23
De CPL komt terug: deze vijf parels moet je in de gaten houden Analyse

De CPL komt terug: deze vijf parels moet je in de gaten houden

21:30
Geen keuze voor Rode Duivel? Toptransfer voor gewezen Buffalo komt steeds dichterbij

Geen keuze voor Rode Duivel? Toptransfer voor gewezen Buffalo komt steeds dichterbij

21:00
'Standard wil deal kapen voor neus Anderlecht'

'Standard wil deal kapen voor neus Anderlecht'

20:30
2
'Ongezien: La Louvière troeft Club en Gent af voor speler Patro'

'Ongezien: La Louvière troeft Club en Gent af voor speler Patro'

20:00
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 2
Cercle Brugge Cercle Brugge 14/08 STVV STVV
Union SG Union SG 15/08 Zulte Waregem Zulte Waregem
KV Kortrijk KV Kortrijk 15/08 Antwerp Antwerp
OH Leuven OH Leuven 15/08 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 15/08 Westerlo Westerlo
SK Beveren SK Beveren 16/08 Anderlecht Anderlecht
La Louvière La Louvière 16/08 KAA Gent KAA Gent
KV Mechelen KV Mechelen 16/08 Standard Standard
Lommel SK Lommel SK 16/08 Charleroi Charleroi

Nieuwste reacties

Snoek Snoek over Ondanks een opvallende buis: Vincent Kompany dwingt plaats af in prestigieuze lijst Goro Goro over Marc Degryse spreekt klare taal over transfer van Romelu Lukaku FCBalto FCBalto over Anderlecht - PAOK: - FCBalto FCBalto over KAA Gent - IFK Göteborg: - E. Stoefs E. Stoefs over Romelu Lukaku vandaag van Fenerbahçe: dit gaat hij er verdienen Joe Joe over Jérémy Doku en Man City spoelen tegenvallend WK door met groot nieuws Demogorgon Demogorgon over Bruno spreekt: Lukaku gespot op Neerpede, deal ondertussen officieel Rik Dezadeleer Rik Dezadeleer over Club Brugge slaat enorme kloof met Genk, Anderlecht en Union - rest niet op de geldfoto Juan Román Riquelme Juan Román Riquelme over Zware gevolgen voor Union: drie sterkhouders nu al geschorst voor start Europa League JaKu JaKu over 'Club Brugge zet linksachter uit Premier League op shortlist' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved