Bang afwachten voor Genk: debutant zwaar aangeslagen na blessure

Racing Genk kende pech op het einde van de wedstrijd. Kenan Haroun was nog maar net ingevallen of hij moest alweer geblesseerd naar de kant. Hij bedekte zijn aangezicht met zijn shirt, de speler was aangeslagen.

Kenan Haroun mocht een kwartier voor tijd invallen, maar hij kende al snel een flinke dosis tegenslag. Bij een duel blesseerde hij zich. Hij speelde nog even verder, maar minuten later ging hij opnieuw geblesseerd neer.

Wat er precies aan de hand is, was na de wedstrijd nog niet duidelijk. "Het zag er erg uit", liet coach Jess Thorup optekenen, maar ook hij kon verder geen details geven. Hij gaf aan dat het nu wachten is op de resultaten van verder onderzoek.

Steun van ploegmaats

Haroun zelf had zichtbaar pijn. Toen hij van het veld moest, trok hij zijn shift over zich aangezicht. Hij werd onmiddellijk getroost door de Genkse bank. Het is nu afwachten hoe ernstig de blessure is.

Bryan Heynen leefde met zijn ploegmaat mee. De aanvoerder liet ons weten dat Haroun het heel erg goed doet op training en dat hij de speelminuten absoluut verdiende.