Bang afwachten voor Genk: debutant zwaar aangeslagen na blessure

Robby Morren
Robby Morren vanuit Cegeka Arena
| Reageer
Bang afwachten voor Genk: debutant zwaar aangeslagen na blessure
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Racing Genk kende pech op het einde van de wedstrijd. Kenan Haroun was nog maar net ingevallen of hij moest alweer geblesseerd naar de kant. Hij bedekte zijn aangezicht met zijn shirt, de speler was aangeslagen.

Kenan Haroun mocht een kwartier voor tijd invallen, maar hij kende al snel een flinke dosis tegenslag. Bij een duel blesseerde hij zich. Hij speelde nog even verder, maar minuten later ging hij opnieuw geblesseerd neer.

Wat er precies aan de hand is, was na de wedstrijd nog niet duidelijk. "Het zag er erg uit", liet coach Jess Thorup optekenen, maar ook hij kon verder geen details geven. Hij gaf aan dat het nu wachten is op de resultaten van verder onderzoek.

Steun van ploegmaats

Haroun zelf had zichtbaar pijn. Toen hij van het veld moest, trok hij zijn shift over zich aangezicht. Hij werd onmiddellijk getroost door de Genkse bank. Het is nu afwachten hoe ernstig de blessure is.

Bryan Heynen leefde met zijn ploegmaat mee. De aanvoerder liet ons weten dat Haroun het heel erg goed doet op training en dat hij de speelminuten absoluut verdiende.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Westerlo
Kenan Haroun

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 2
Cercle Brugge Cercle Brugge 3-3 STVV STVV
Union SG Union SG 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
KV Kortrijk KV Kortrijk 0-3 Antwerp Antwerp
OH Leuven OH Leuven 0-3 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 3-2 Westerlo Westerlo
SK Beveren SK Beveren 16/08 Anderlecht Anderlecht
La Louvière La Louvière 16/08 KAA Gent KAA Gent
KV Mechelen KV Mechelen 16/08 Standard Standard
Lommel SK Lommel SK 16/08 Charleroi Charleroi

Nieuwste reacties

The voice of reason 2.O The voice of reason 2.O over "Anderlecht moet Club Brugge kietelen en zeker tweede voor Union SG worden" Borak Borak over Na Union en Monaco: 'Pocognoli staat op het punt om bondscoach te worden' RSCA FIGTHER RSCA FIGTHER over Casper Nielsen haalt stevig uit naar de ontslagen Mircea Rednic bij Standard RSCA FIGTHER RSCA FIGTHER over Standard en Charleroi krijgen zware sancties opgelegd na incidenten in Waalse derby Joske89 Joske89 over KRC Genk - Westerlo: 3-2 desktop desktop over Reactie van Sam Kerkhofs op afgekeurde goal van Dender lokt veel reacties uit TatstOn TatstOn over Sam Baro laat geen twijfel bestaan over de doelen van KAA Gent joris--82 joris--82 over OH Leuven - Club Brugge: 0-3 We Are The Racingboys We Are The Racingboys over 📷 Racing Genk neemt afscheid van Michiel Vandeweert met pakkend eerbetoon Stefaan_82 Stefaan_82 over 📷 'Akkoord tussen Ajax en Paris Saint-Germain: dit zijn de details over deal rond Mika Godts' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved