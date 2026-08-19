Anderlecht heeft extra kopzorgen tegen Kairat Almaty door ... Kanye West

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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Anderlecht heeft extra kopzorgen tegen Kairat Almaty door ... Kanye West
Foto: © photonews
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RSC Anderlecht staat donderdag voor een zeer belangrijke opdracht tegen Kairat Almaty. RSCA wil in de heenwedstrijd van de Europa League-play-offs een goede uitgangspositie afdwingen om het volgende week af te maken in het eigen Lotto Park. Kanye West - jawel - bezorgt paars-wit wel extra kopzorgen.

RSCA is ongeslagen in Europa

Anderlecht wil revanche voor de competitienederlaag bij SK Beveren (1-0). In de Europa League is de recordkampioen voorlopig ongeslagen. RSCA speelde in de tweede voorronde gelijk bij Hammarby (1-1) en maakte het thuis af tegen de Zweden (3-1).

In de derde voorronde ging het in de heenwedstrijd winnen bij POAK Saloniki (0-1) om de klus daarna thuis te klaren na een goede tweede helft (3-2). Met de meet – lees: de League Phase – in zicht wil Anderlecht nu niet struikelen over Kairat Almaty.

Anderlecht verwacht een moeilijke wedstrijd

De Kazachen speelden vorig seizoen in de League Phase van de Champions League. Daarin pakten ze amper één punt en verloren ze thuis met 1-4 van Club Brugge. Dat moet Anderlecht moed geven. Toch is coach Vítor Bruno op zijn hoede.

"We beschouwen onszelf niet als favoriet, het wordt een moeilijke wedstrijd", vertelde de Portugees woensdag op zijn persbabbel, geciteerd door Het Laatste Nieuws. Bruno vindt Almaty een solide ploeg die je niet mag onderschatten, omdat het vorig jaar in de Champions League uitkwam.

Hij kent enkele spelers. Marc Gual en Edmilson zag hij al spelen en ook Luis Mata kent hij van in Portugal. Anderlecht zal zijn spel proberen te spelen om zo een goede uitgangspositie te behalen .

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Kanye West trad op in Almaty

Opvallend: in het Central Stadium van Almaty vond op 15 augustus een concert plaats van muziekster Kanye West. Dat heeft zijn sporen nagelaten op het veld, ziet middenvelder Lukas Ambros.

"Ik wist niet dat er een concert op dit veld was", gaf de Tsjech toe. "We zijn er al geweest en hebben de toestand van het gras bekeken: die is bevredigend. Maar het klopt dat er een paar kleine plekken zijn waar het gras niet van de beste kwaliteit is." Het is afwachten of de staat van het veld veel invloed zal hebben op het spelbeeld.

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