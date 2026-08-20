Al contact met Van Bommel? Witsel sluit nieuw hoofdstuk bij Rode Duivels niet uit

Axel Witsel is sinds begin deze week officieel speler van OGC Nice. De ervaren Rode Duivel ondertekende aan de Côte d'Azur een contract voor één seizoen, met een optie op een extra jaargang. Die optie kan automatisch gelicht worden op basis van zijn aantal gespeelde wedstrijden.

De 140-voudige international moet bij Nice mee het leiderschap overnemen van Dante Bonfim. De Braziliaanse verdediger zette deze zomer op 42-jarige leeftijd een punt achter zijn carrière.

Witsel wil carrière afsluiten bij OGC Nice

Witsel werd woensdag voorgesteld aan de lokale pers en sprak onder meer met onze collega's van Nice-Matin. De voormalige speler van Girona ziet een langer verblijf bij de Franse club wel zitten.

"Los van het kapsel: waarom zou ik niet zoals hij doorgaan tot mijn veertigste? Ik zou mijn carrière hier in elk geval graag afsluiten, als ik de kans krijg om twee of drie jaar te blijven. Na mijn loopbaan zie ik mezelf eerder in een functie binnen een bestuur. We zullen zien waar dat zal zijn", vertelde Witsel.

De middenvelder kiest bewust voor een nieuw Europees avontuur. Hij had naar eigen zeggen ook aanbiedingen uit meer exotische competities op tafel liggen, maar wilde op een hoog niveau actief blijven.

Geen exotisch avontuur voor de Rode Duivel

"Ik had andere, meer exotische voorstellen, maar ik heb al veel gereisd. Het doel was om in Europa te blijven en competitief te blijven. De bedoeling is dat Nice een veel beter seizoen beleeft dan vorig jaar."



Lees ook... De redenen achter de opmerkelijke keuze van Axel Witsel›

Nice moest vorig seizoen via de barrages en een overwinning tegen Saint-Étienne het behoud verzekeren. Witsel moet met zijn ervaring en rust op het middenveld helpen voorkomen dat de club opnieuw in die situatie belandt.

De Belg weet ook al waar zijn nieuwe trainer hem het liefst wil inzetten. Een terugkeer naar de defensie behoort tot de mogelijkheden, maar zijn voorkeur ligt duidelijk centraal op het veld.

"Daar wil de coach me gebruiken. Ik kan achterin depanneren als dat nodig is, vooral in een defensie met drie. Maar mijn favoriete positie, en de plek waar ik me het beste voel, is het middenveld. Ik weet dat de coach hier graag met een dubbele zes speelt en dat ligt mij. Als we met twee zijn, zal ik wellicht de meest defensieve van de twee zijn, maar daar heb ik geen enkel probleem mee."

Witsel sluit terugkeer naar de Rode Duivels niet uit

De ambitie van Witsel is helder: nog twee of drie sterke seizoenen draaien bij Nice en rond zijn veertigste afscheid nemen als profvoetballer. Dat betekent niet dat hij al definitief een streep trekt onder zijn interlandcarrière bij de Rode Duivels.

"Ik heb niet per se voor Nice gekozen met de nationale ploeg in gedachten. Ik sluit de deur voor de nationale ploeg niet. Ik stop ermee wanneer ik stop met voetballen. Misschien kan het ontbreken van interlands vanaf een bepaalde leeftijd de carrière van een speler verlengen, omdat je meer rustdagen hebt. Maar voor je land spelen blijft een enorme trots. We zullen zien wat er de komende weken en maanden gebeurt."

Een gesprek met de nieuwe bondscoach Mark Van Bommel had Witsel naar eigen zeggen nog niet. Ook over de passage van Rudi Garcia sprak hij kort. "Nee, ik heb nog niet met Mark Van Bommel gesproken. Rudi Garcia? Hij is vertrokken, maar we hebben onder hem heel goede resultaten neergezet. Je kunt hem dus weinig verwijten. Tijdens het WK voelde je wel al dat hij niet zou blijven", besloot Witsel.