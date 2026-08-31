Donkere wolken boven RAAL La Louvière: onderzoek naar mogelijk misbruik binnen jeugdwerking

RAAL La Louvière zit met een bijzonder ernstige zaak. Een verantwoordelijke voor de jeugdscouting is door de club uit zijn functie gezet nadat een jonge speler een klacht indiende wegens mogelijke aantasting van de seksuele integriteit.

Het parket van Bergen-Doornik bevestigde maandag dat er een gerechtelijk onderzoek loopt. De vermeende feiten zouden zijn begonnen toen het slachtoffer vijftien jaar oud was. Voor alle betrokkenen geldt uiteraard het vermoeden van onschuld zolang het onderzoek loopt.

Jarenlange band

Volgens RTL zou de scout jarenlang een nauwe band hebben onderhouden met de jongen. Hij zou de tiener zelfs meerdere dagen per week bij hem thuis hebben opgevangen.

De jongeman verbrak in januari 2026 het contact met de scout. Drie maanden later stapte hij naar de politie en diende hij een klacht in.

De beschuldigingen gaan bovendien verder. De scout zou ervan verdacht worden foto's van de tiener onder de douche te hebben gemaakt. Ook tijdens een trainingskamp zouden er foto's van andere jongeren zijn genomen.

Club grijpt in na wangedrag

RAAL La Louvière bevestigt dat er binnen de club een intern dossier bestaat. Na de klacht werd de samenwerking met de jeugdscout stopgezet en werd hij uit zijn functie ontheven.





Wat er precies is gebeurd, moet het gerechtelijk onderzoek uitwijzen. De speurders zullen onder meer moeten nagaan welke feiten hebben plaatsgevonden en of er nog andere jongeren betrokken zijn.

Ook sportief is er crisis

En alsof dat nog niet genoeg is, loopt het op sportief vlak al evenmin op wieltjes. RAAL La Louvière pakte in de eerste vier wedstrijden amper één punt en staat daarmee onderaan het klassement, samen met Westerlo.

Zaterdag wacht opnieuw een belangrijke opdracht. De Henegouwers trekken naar Stayen voor een duel met STVV. Een eerste overwinning zou bijzonder welkom zijn.

Of die er komt, valt uiteraard nog af te wachten. Maar dat RAAL La Louvière zowel naast als op het veld dringend wat goed nieuws kan gebruiken, is een understatement.