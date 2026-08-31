Interview "Geen echte vakantie genomen": sterkhouder van de Rouches vertelt zijn verhaal

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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"Geen echte vakantie genomen": sterkhouder van de Rouches vertelt zijn verhaal
Foto: © photonews
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Bernard Nguene kende vorig seizoen een moeilijke start bij Standard. Na zijn huurperiode bleef de Kameroense aanvaller, die slechts één keer aan de aftrap verscheen en één doelpunt maakte in veertien wedstrijden, toch op Sclessin. Hij tekende als vrije speler tot 2028 en betaalt het vertrouwen van Marc Wilmots en Vincent Euvrard nu al terug.

Met één goal en twee assists in zijn eerste vier wedstrijden van het nieuwe seizoen is Nguene duidelijk een andere speler geworden. De 20-jarige spits vertelde afgelopen weekend hoe hij zich tijdens de zomer fysiek én mentaal herpakte.

Geen vakantie, wel extra werk voor Nguene

De aanvaller besloot zijn zomer niet aan het strand door te brengen. Hij keerde wel terug naar zijn thuisland Kameroen, waar hij een week rust nam en daarna volop trainde bij zijn voormalige ploeggenoten van Brasseries du Cameroun.

"Vorig seizoen was lastig, want ik was pas net aangekomen", legde Nguene uit aan de pers. "Deze zomer moest ik mijn hoofd leegmaken. Ik heb geen echte vakantie genomen, maar me gefocust en hard gewerkt om hier te staan."

"Ik ben naar Kameroen gegaan om mijn voormalige ploegmaats bij Brasseries du Cameroun te bezoeken. Na een week rust heb ik vier weken lang met hen getraind. Dat verklaart voor een deel mijn huidige vorm. Ik hoop die lijn nu door te trekken."

Faye Wagane - Nguene Bernard Standard La Louviere
© photonews

Doelpunten en Europees voetbal met Standard

Ondanks zijn sterke seizoensbegin ziet Nguene nog veel ruimte voor groei. Vooral voor doel moet hij volgens zichzelf efficiënter worden. "Ik moet rustiger blijven in de afwerking, beslissender zijn en ook technisch nog stappen zetten", klonk het eerlijk.

Zijn persoonlijke ambities liggen hoog. Nguene wil zijn statistieken opkrikken met doelpunten en assists, maar kijkt ook naar het collectieve verhaal. "Ik wil Standard helpen om Europees voetbal te halen. Ik heb voor mezelf een aantal doelpunten vooropgesteld, maar dat cijfer houd ik liever voor mezelf."

Van verschillende sporten naar de voetbalacademie

Dat Nguene nog een ruwe diamant is, heeft ook te maken met zijn parcours. Hij zette pas in 2024, op zijn achttiende, de stap naar Europa. In zijn jeugd was voetbal zelfs niet zijn eerste prioriteit.

"Ik deed als kind allerlei sporten: atletiek, basketbal, baseball... Voetbal was vooral plezier maken. Ik was er niet echt mee bezig en heb ook nooit in een opleidingscentrum gezeten toen ik jong was", aldus de voormalige speler van Nice.

Ik heb mezelf gevormd door hard te werken, want zonder werk raak ik wat de weg kwijt

Bij Brasseries du Cameroun begon Nguene te beseffen dat hij over talent beschikte, al moest hij volgens eigen zeggen een stevige technische achterstand wegwerken. "Daar ontdekte ik dat ik iets kon bereiken in het voetbal. Maar technisch stond ik verder achter dan de anderen. Ik moest heel hard werken, soms om vier of vijf uur 's ochtends opstaan om school en de academie te combineren."

Hij woonde daarbij op internaat, ver weg van zijn ouders. "Dat was noodzakelijk. Als ik wilde slagen, moest ik offers brengen." Zijn voorbeelden? Ronaldinho, Neymar en Zinédine Zidane. Als spits kijkt hij uiteraard ook op naar Samuel Eto'o. "Wat een speler. Ik heb hem nog nooit ontmoet, maar misschien lukt dat ooit bij de nationale ploeg. Dat is zeker een doel."

Nguene ontdekte snel de druk van Sclessin

Zijn huurtransfer naar Standard was vorig seizoen een kans die hij wilde grijpen. Marc Wilmots lichtte hem het project toe, maar Nguene benadrukt dat hij zelf de knoop doorhakte. "Hij heeft me verteld wat er werd voorbereid en wat het plan was. Ik dacht: waarom niet? Het was een kans. Niet omdat hij me moest overtuigen, maar omdat ik zelf die keuze maakte. Ik kon terugkeren naar Nice of hier blijven."

Bij zijn aankomst in Luik besefte de Kameroener naar eigen zeggen nog niet helemaal wat Standard betekent. Dat veranderde snel, na de 0-4-nederlaag tegen KAA Gent bij zijn eerste optreden in het Rouches-shirt.

"Toen de supporters na die wedstrijd de kleedkamer binnenkwamen, vroeg ik me af waar ik terechtgekomen was", glimlachte Nguene. "Daarna heeft men me uitgelegd dat dit Standard is. Het was een moeilijk seizoen, maar de steun en de druk van de supporters tonen hoe hard zij met deze club meeleven."

Als Nguene zijn huidige prestaties kan bevestigen, lijkt een echte klik met het publiek op Sclessin slechts een kwestie van tijd.

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