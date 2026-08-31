Sterke start van Lommel krijgt opvallend staartje: meerdere transfers hangen in de lucht

Met zeven punten op twaalf kan Lommel voorlopig met vertrouwen vooruitkijken. Al staan er meteen twee stevige opdrachten op het programma. Club Brugge komt op bezoek in het Soevereinstadion, waarna de Limburgers naar Union trekken. Met veel geblesseerden zal er nog wat extra versterking moeten bijkomen.

Dat Lommel ondanks de personele problemen zo sterk uit de startblokken is geschoten, maakt de prestatie alleen maar opvallender. Momenteel zitten maar liefst zeven spelers in de lappenmand: Banguera, Lama, Nypan, Oware, Rommens, Seuntjens en Tolinsson.

Daartegenover staan voorlopig zes zomeraanwinsten met Adewoye, Appuah, Dada-Mascoll, Gooijer, Konadu en Nypan. Lommel draait dus zeker nog niet op volle sterkte.

“We mogen niet vergeten dat we het momenteel zonder een aantal van onze key players moeten doen. We zijn actief op de transfermarkt, maar geven ook kansen aan jonge spelers", vertelt trainer Lee Johnson in Het Belang van Limburg. "Zo hebben we met Alexander Reumers opnieuw een jonge Limburgse voetballer laten debuteren in eerste klasse. Ook dat is fantastisch."

Vancsa trekt de deur achter zich dicht

Tegelijk beweegt er ook wat aan de uitgaande kant. Lommel neemt afscheid van. De 21-jarige Hongaar trekt per direct naar IK Sirius, de huidige leider in de hoogste Zweedse afdeling.

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De flankspeler had deze zomer echter zelf aangegeven dat hij toe was aan een nieuwe uitdaging. Lommel vond uiteindelijk een akkoord met IK Sirius voor ongeveer 400.000 euro. In de deal werden bovendien enkele stevige bonussen opgenomen. Vancsa kwam in 93 wedstrijden voor Lommel in actie en was daarin goed voor negentien doelpunten en zeven assists.





Nog meer vertrekkers?

Ook Mohammed Salah (22) staat nog dicht bij de uitgang. De Belgische flankspeler zou eveneens andere oorden kunnen opzoeken, waardoor Lommel de laatste dagen van de transferperiode nog behoorlijk wat werk voor de boeg heeft.

Aan inkomende zijde blijft Sam de Grand (21) een reële optie. De linksachter staat onder contract bij AZ, maar de Nederlandse club houdt voorlopig de touwtjes stevig in handen.

Oude bekende in beeld

Daarnaast ligt er nog een opvallend dossier op tafel. Arno Verschueren (29) is geen onbekende in Lommel. De aanvallende middenvelder speelde er tussen 2020 en 2022 en zit momenteel op een zijspoor bij FC Twente, waar hij nog tot 2028 onder contract ligt. Ook voorin blijven Lommel en City Football Group ondertussen speuren naar opportuniteiten.

Geduld gevraagd

Johnson weet dat de promovendus niet zomaar de eerste naam van elk lijstje kan binnenhalen. De trainer beseft dan ook dat er vooral geduld nodig zal zijn in de laatste dagen van de mercato.

"We moeten deze week geduldig zijn, want we kennen onze plek aan de onderhandelingstafel. We krijgen misschien niet de eerste of tweede keuze, maar pas derde, vierde of vijfde keuze. Het is alleszins in ons voordeel dat de Engelse transfermarkt al twee dagen eerder sluit."