DONE DEAL: Genkie trekt plots naar ... Duitsland
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Jarne Steuckers lijkt KRC Genk dan toch nog te kunnen verlaten. Hij kiest voor een avontuur in Nederland, maar niet bij de ploeg die hem het eerste wilde. FC Utrecht lijkt het team te worden dat hem er heel graag bij wil en de definitieve oplossing kan zijn.
DONE DEAL: Bochum heeft Steuckers helemaal beet
Jarne Steuckers zet zijn carrière voorlopig voort in Duitsland. De 24-jarige Belgische flankaanvaller verlaat KRC Genk tijdelijk voor VfL Bochum, dat uitkomt in de 2. Bundesliga. Het gaat om een uitleenbeurt tot het einde van het seizoen, met een aankoopoptie voor de Duitse club.
#TachJarne - Offensivmann Jarne #Steuckers wird von @KRCGenkofficial ausgeliehen und trägt künftig die Rückennummer 14! Willkommen anne Castroper🫶— VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848eV) September 1, 2026
Alle Infos: https://t.co/SKYlsm2Dyu pic.twitter.com/9Nr8IyeaPY
Steuckers krijgt nieuwe kans in Duitsland
Voor Steuckers is de overstap naar Bochum vooral een kans om opnieuw veel speelminuten te verzamelen. De Limburger kwam dit seizoen nog geen minuut in actie voor Racing Genk en was geen vaste pion meer in de plannen van de club.
Bij Bochum krijgt hij rugnummer 14. De traditieclub kende een moeizame seizoenstart in de Duitse tweede klasse en zocht tijdens de laatste dagen van de transferperiode nog naar extra offensieve impulsen. Steuckers moet met zijn creativiteit en voorzet een bijdrage leveren aan een ploeg die snel wil opschuiven in het klassement.
Bocht van 180 graden: Genkie trekt plots naar ... Duitsland
Jarne Steuckers leek de voorbije week nadrukkelijk op weg naar Nederland. Diverse teams wilden er hem bij en er leek dit weekend een vergelijk te zijn gevonden. Maar niets is minder waar, want er wordt nu een ferme bocht gemaakt.
De speler van KRC Genk trekt plots naar Duitsland en gaat er op het tweede niveau voetballen. Hij wordt namelijk tot het einde van het seizoen uitgeleend aan VfL Bochum. Op clubniveau is daarover een vergelijk gevonden, de deal zal heel snel ook officieel worden afgerond. Daarmee komt er een verrassend einde aan een verrassende transferzaak.
Jarne Steuckers lijkt KRC Genk dan toch nog te kunnen verlaten. Hij kiest voor een avontuur in Nederland, maar niet bij de ploeg die hem het eerste wilde. FC Utrecht lijkt het team te worden dat hem er heel graag bij wil en de definitieve oplossing kan zijn.
Ondanks een seizoen waarin hij goed was voor 11 assists, verloor Jarne Steuckers geleidelijk zijn plaats in de basiself van Genk. De middenvelder leek een maand geleden nog te kunnen vertrekken naar AZ, maar die deal raakte uiteindelijk niet rond.
Toch lijkt hij alsnog naar Nederland te zullen vertrekken, waar hij ondertussen al wat ervaring heeft vanuit zijn periode bij MVV Maastricht. FC Utrecht houdt de situatie in de gaten en zou de deal willen sluiten nog deze zomer, zodat iedereen er beter van gaat worden.
Jarne Steuckers met marktwaarde van vijf miljoen euro richting exit bij Genk: enter Utrecht
Het zou een win-win-situatie kunnen zijn voor KRC Genk, Utrecht én Steuckers. Hij zit al langer op een zijspoor bij Genk en kreeg nog niet al te veel kansen, ook al niet op het einde van vorig seizoen. Op die manier kan hij nu zijn carrière gaan proberen te herlanceren.
De 24-jarige Belg heeft volgens Transfermarkt nog altijd een marktwaarde van zo'n vijf miljoen euro. Hij ligt nog twee jaar onder contract in Limburg, dus is de vraag hoeveel geld ze bij Genk nog voor hem kunnen weten te vangen.
KRC Genk heeft nog veel meer werk op transfermercato
Bryan Heynen kreeg vorige week nog de wind van voren, maar met een verdedigende middenvelder achter zich zou ook hij mogelijk beter tot zijn recht kunnen komen. Dus lijken er ook nog wat inkomende zaken te gaan moeten gebeuren.
Hendrik Van Crombrugge en Mujaid Sadick, die dit seizoen niet meer met de A-kern trainen, mogen ook nog vertrekken bij KRC Genk. Het zouden nog wel eens een paar heel interessante dagen kunnen worden wat de zomermercato van de Limburgers betreft.
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