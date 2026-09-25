Bekend gezicht keert terug naar Anderlecht voor bijzonder duel

Anderlecht gebruikt de interlandbreak om het ritme in de benen te houden met een oefenmatch tegen Stade de Reims. Op Neerpede wordt het tegelijk een bijzonder weerzien met Théo Leoni, die terugkeert naar de club waar hij jarenlang werd opgeleid.

Voor Vitor Bruno is de interlandbreak een kans om verder te werken aan automatismen en aan de manier van spelen bij Anderlecht. Wanneer de groep na een week vakantie opnieuw samenkomt, zal hij wel verschillende internationals missen.

Danylo Sikan (Oekraïne), Lukas Ambros (Tsjechië), Mihajlo Cvetković (Servië), Thelo Aasgaard (Noorwegen), Oleg Reabciuk (Moldavië), Tawfik Bentayeb en Ali Maamar (Marokko) zijn opgeroepen voor hun nationale ploeg. Ook Jayden Onia Seke, Noah Ojea en Joshua Nga Kana zijn er niet bij: zij komen uit voor de U19.

Dat belet Anderlecht niet om wedstrijdritme te onderhouden met een oefenmatch. Terwijl de RSCA Futures vrijdag een oefenwedstrijd spelen tegen Lens, neemt de A-kern het op tegen Stade de Reims.

Théo Leoni keert terug naar Neerpede

De wedstrijd wordt op vrijdag 2 oktober achter gesloten deuren gespeeld op Neerpede. Het wordt meteen een bijzonder weerzien voor Théo Leoni, die zo terugkeert naar zijn geliefde club en opnieuw op de velden van de Anderlechtse jeugdacademie zal staan.

Karel Geraerts verliet Reims afgelopen zomer nadat de club er niet in slaagde te promoveren naar de Ligue 1, maar Leoni blijft een belangrijke pion op het middenveld. Dit seizoen kreeg hij zelfs de aanvoerdersband om de arm.





Leidersfiguur en voorbeeld binnen de kleedkamer

Leoni groeide tijdens de voorbereiding al uit tot leider van een erg jonge groep en trok die lijn daarna door. In de laatste vijf wedstrijden in de Ligue 2 droeg hij opnieuw de kapiteinsband. Niet zonder succes, want Reims is nog altijd ongeslagen.

Helemaal nieuw is die rol overigens niet voor Théo Leoni. Bij de RSCA Futures maakte Guillaume Gillet hem eerder al kapitein van een ploeg waarin toen ook Noah Sadiki, David Hubert, Lucas Stassin en Tristan Degreef speelden.