Deze Anderlecht-speler maakt indruk op Philippe Albert - Gent een makkie?

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Deze Anderlecht-speler maakt indruk op Philippe Albert - Gent een makkie?

Philippe Albert heeft de terugkeer van Giulian Biancone toegejuicht. Volgens de voormalige Rode Duivel is de Fransman de leider van de Anderlechtse defensie, terwijl KAA Gent volgens hem een haalbare kaart is voor paars-wit.

Anderlecht heeft zijn eerste overwinning van het seizoen in de Europa League beet. Paars-wit haalde het in Polen met duidelijke 0-3-cijfers van Jagiellonia Bialystok, na nederlagen op de eerste twee speeldagen. Philippe Albert, die de wedstrijd op Tipik van commentaar voorzag samen met Frank Peterkenne, zag een sterk Brussels elftal. Vooral één speler viel hem op.

Voor Albert deed de terugkeer van Giulian Biancone in de basiself Anderlecht zichtbaar deugd. De Fransman, die de voorbije weken afwezig was, leverde een solide prestatie af. "Ik onthoud vooral Giulian Biancone. Ik vond hem sterk en erg aanwezig. Hij is echt de leider van deze defensie, en zelfs van deze ploeg. Hij is heel interessant wanneer hij een linie kan overslaan en een numerieke meerderheid op het middenveld creëert. Anderlecht heeft hem de voorbije weken enorm gemist."

Biancone krijgt lof van Albert

Volgens Albert toonde Anderlecht een heel ander gezicht dan tijdens de eerdere Europese duels. De Brusselaars moesten reageren en deden dat met een volwassen eerste helft. "Deze overwinning werd verwacht. Anderlecht heeft zijn werk gedaan in een behoorlijk sterke eerste helft. De tegenstander kwam nauwelijks in het stuk voor. Ze waren op alle vlakken aanwezig. Ze kwamen op voorsprong na een defensieve fout die werd afgedwongen door de Anderlechtse pressing."

Na de rust probeerde Jagiellonia alsnog terug in de wedstrijd te komen. Anderlecht moest enkele aanvallen opvangen, maar sloeg vervolgens toe via Winkler. Jayden Onia Seke maakte er nog 0-3 van en stelde de zege veilig. "Het vervolg kennen we. Anderlecht kon toeslaan tijdens de sterke momenten van de tegenstander. Dat was net wat ze in de eerste twee wedstrijden niet hadden gekund."

Kan Anderlecht het ook bevestigen tegen AA Gent?

De Europese zege komt op een welkom moment voor Anderlecht, dat in de competitie wil aanknopen met een sterke reeks. Zondag wacht de verplaatsing naar AA Gent, een affiche die Albert met vertrouwen tegemoetkijkt. "Deze overwinning kan een boost geven voor de komende weken, te beginnen zondag bij KAA Gent. Anderlecht heeft zijn voetbal en zijn kleur teruggevonden."

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"KAA Gent lijkt me momenteel erg haalbaar. Er ligt een mooie kans voor de Anderlechtenaars." Paars-wit krijgt dit weekend dus meteen de gelegenheid om de Europese opsteker om te zetten in een bevestiging in de competitie.

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