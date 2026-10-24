Maxim De Cuyper verklaart succes, ex-Anderlecht-speler heeft er groot aandeel in: "Zijn idee"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Maxim De Cuyper verklaart succes, ex-Anderlecht-speler heeft er groot aandeel in: "Zijn idee"
Foto: © photonews

Maxim De Cuyper is helemaal op dreef bij Brighton. De Rode Duivel is met vier doelpunten en drie assists een van de grote smaakmakers in de Premier League. Zijn ploeg staat na zeven speeldagen knap derde. Ook in Europa en de beker draait Brighton sterk: in twaalf wedstrijden verloor het alleen van Chelsea.

“Of ik verbaasd ben dat we het zo goed doen? Wel een beetje”, geeft De Cuyper toe bij Play Sports. “Voor het seizoen waren er bij iedereen wel wat vraagtekens, maar die hebben we allemaal weggespeeld. We doen het op onze manier en dat werkt goed.”

Gratis koffie als Brighton de nul houdt

Een van de grootste verrassingen is de defensieve stabiliteit van Brighton. De Engelse club hield al zes wedstrijden op rij de nul en incasseerde bijna negen uur lang geen doelpunt. Volgens De Cuyper speelt een opvallende belofte van doelman Bart Verbruggen, ex-Anderlecht, mogelijk een rol in dat succes.

“Hij had een leuk idee. In het begin van het seizoen zei Bart: als we de nul houden, laat ik onze sponsor naar de club komen met gratis koffie. En ik moet zeggen: dat leeft echt wel”, vertelt de Belg.

De afspraak blijkt meer dan een grapje in de kleedkamer. “In de laatste tien minuten tegen Crystal Palace dacht ik er zelfs aan op het veld. Je weet dat de zege al binnen is, maar als er iets vasthangt aan een clean sheet...” De ludieke belofte van Verbruggen zorgt dus voor extra motivatie om de nul te houden.

Ook individueel beleeft De Cuyper een opvallend seizoen. In Fantasy Premier League, het populaire spel waarbij fans punten verzamelen met spelers uit de Engelse competitie, leverde hij tot dusver de meeste punten op. Daarmee doet hij het zelfs beter dan grote namen als Erling Haaland en João Pedro.

“Ik krijg daar veel berichten over”, grijnst de Belg. “Ik moet van dit moment genieten met al die geweldige spelers die in de Premier League rondlopen.”

De Cuyper geniet van nieuwe aanvallende rol

De verklaring voor zijn indrukwekkende statistieken ligt voor een deel in zijn nieuwe rol. Door blessures voorin schuift trainer Fabian Hürzeler de Belg geregeld door naar de positie van linksvoor. Dat levert voorlopig vier goals en drie assists op.

“Ik vind het wel leuk. Eerlijk gezegd had ik in het begin van het seizoen liever op linksback gestaan. Maar hoe langer ik vooraan sta, hoe leuker ik het vind. Deze stijl van voetballen ligt me en het werkt ook gewoon.”

Een terugkeer naar zijn vertrouwde positie zou hij zonder problemen aanvaarden, maar zijn voorkeur is duidelijk. “Ik hoop dat ik nog even in de aanval mag blijven staan.”

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