🎥 Drama voor Standard: Epolo gaat van de ene blunder naar de andere, pakt rood en heeft veel pijn

Genk-Standard was nog geen veertig minuten oud toen Mathieu Epolo een hoofdrol opeiste. De doelman van Standard ging in korte tijd twee keer in de fout en dreigde zijn ploeg zo al vroeg alle kansen op punten in de Cegeka Arena te ontnemen.

In de 26ste minuut ging het voor het eerst mis. Genk kreeg een hoekschop na een verre inworp van Bryan Heynen. Epolo kreeg de bal niet onder controle en duwde de scherpe corner tegen de volledig vrijstaande Junya Ito aan. De Japanner profiteerde meteen: 1-0.

Amper een minuut later ging het opnieuw fout. Na een verre bal van Kongolo richting Durosinmi stormde Epolo uit zijn doelgebied.

Epolo kreeg rood voor wel heel onorthodoxe ingreep

De Standard-doelman dook buiten de zestien met zijn hoofd naar de bal, maar kwam daarbij hard in botsing met de knie van de Genkse spits. Hij raakte de bal met de hand buiten de zestien. De VAR moest dus tussenbeide komen.

Epolo bleef gehavend op het veld liggen, maar scheidsrechter Vergoote had zijn oordeel al klaar. De doelman kreeg een rode kaart voor zijn onorthodoxe ingreep.

Zo kreeg Standard in amper enkele minuten twee zware klappen te verwerken: eerst de openingstreffer na een fout van Epolo, daarna de uitsluiting van dezelfde doelman. De Luikenaars moesten met tien verder en zagen hun opdracht in Genk plots bijzonder moeilijk worden.