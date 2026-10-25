🎥 Hij was al een specialist-strafschopnemer, maar dit had nog niemand ooit gezien, zelfs de cameraman niet

Ivan Toney was vrijdagavond opnieuw op dreef in Saudi-Arabië. De Engelse spits scoorde twee keer in de 4-1-zege van Al-Ahli tegen Al-Khaleej, maar vooral zijn tweede doelpunt ging achteraf over de tongen. De dertigjarige aanvaller zette een strafschop om op een manier die weinig mensen hadden zien aankomen.

Toney opende eerder in de wedstrijd al de score. In de slotfase mocht hij opnieuw aanleggen vanop elf meter en besloot hij zijn tegenstander te verrassen met een razendsnelle aanloop. Doelman Marwan Al-Haidari bleef daardoor vrijwel machteloos achter.

Toney gooit zijn vertrouwde penaltyroutine overboord

De voormalige spits van Brentford staat bekend om zijn ongewone manier van strafschoppen nemen. Daarbij kijkt hij tijdens zijn aanloop vaak naar de doelman, in plaats van naar de bal. Die techniek maakt het voor keepers moeilijk om zijn bedoeling te lezen.

Vrijdag koos Toney voor een andere aanpak. Hij zette twee passen achteruit en stormde vrijwel meteen na het fluitsignaal op de bal af. Zijn harde schot verdween in de linkerbenedenhoek, terwijl Al-Haidari in het midden van zijn doel bleef staan. De uitvoering was zo snel dat ook de televisiebeelden de actie niet helemaal konden volgen.

Opnieuw indrukwekkende cijfers voor de Engelse spits

Op sociale media werd de strafschop meteen druk besproken. Supporters noemden het een van de vreemdste penaltytechnieken die ze ooit hadden gezien. Anderen vroegen zich af of de doelman niet te veel had gerekend op Toney's gebruikelijke routine.



De spits heeft intussen ook indrukwekkende cijfers voorgelegd. Met dertien competitiedoelpunten in negen wedstrijden is hij uitstekend aan het seizoen begonnen.