Marc Brys doet onthutsende onthullingen na zijn avontuur in Senegal: "Eto'o wou dat ik loon afstond"

Marc Brys heeft na zijn turbulente periode als bondscoach van Kameroen de voetbalwereld voorlopig achter zich gelaten. De 64-jarige Antwerpenaar verblijft op Kreta, waar hij zich op zijn gezin en gezondheid richt. In een openhartig interview blikt hij terug op een periode waarin hij naar eigen zeggen zelfs voor zijn leven vreesde.

Confrontaties met Eto’o maakten het leven onmogelijk

Vooral de confrontaties met bondsvoorzitter Samuel Eto’o maakten zijn passage bijzonder zwaar. “Tijdens onze eerste bijeenkomst al kwam Eto’o naar me toe en ging hij vlak voor me staan. Ik vond dat intimiderend”, vertelt Brys in GvA. Hij beweert dat er druk werd uitgeoefend om een deel van zijn loon af te staan en dat er met fysiek geweld werd gedreigd.

De samenwerking werd nadien volgens Brys steeds moeilijker. Hij vertelt over ontbrekende trainingsfaciliteiten, gestolen materiaal en problemen met de organisatie. “Het was altijd wat”, vat hij die periode samen. Zijn contract liep pas op 7 september af, maar hij heeft nog een aanzienlijk bedrag aan achterstallige lonen tegoed.

Brys blijft ervan overtuigd dat Kameroen onder zijn leiding het WK had moeten halen. Hij wijst erop dat zijn ploeg Kaapverdië in de kwalificaties met 4-1 versloeg. “Toen ik Kaapverdië op tv zag, werd ik fysiek onwel. Het klinkt belachelijk, maar ik kon er niet naar kijken en ben naar mijn kamer gegaan.”

Op Kreta probeert Brys de rust terug te vinden

Ook de beruchte confrontatie met Eto’o heeft diepe sporen nagelaten. Brys vertelt dat hij bewust kalm bleef toen de spanning opliep. “Ik heb voor mijn leven gevreesd, ja”, geeft hij toe. Zijn vrouw Kalliopi stelt dat haar man een trauma heeft opgelopen door wat hij in Kameroen meemaakte.

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Op Kreta probeert Brys nu opnieuw rust te vinden. Hij volgt zijn zoon Maximos op het voetbalveld en kijkt af en toe naar OFI Kreta. Of hij ooit nog als trainer aan de slag gaat, blijft voorlopig onzeker. Na de gebeurtenissen in Afrika ligt zijn prioriteit duidelijk ergens anders.