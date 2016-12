Vorige winter nog binnengehaald om Anderlecht helpen kampioen te maken, nu wenkt al een definitief vertrek

door Redactie



RSC Anderlecht gaat de komende weken op zoek naar enkele ontbrekende schakels om vol zijn kans te gaan in de strijd om de Belgische landstitel. Maar zelden bleken aankopen tijdens de winter een succes.

Ook vorig jaar waren de transfers tijdens de wintermercato geen succes. Zo kon Rafael Galhardo slechts 90 speelminuten verzamelen op het veld van STVV. Deze zomer leende paars-wit de Braziliaan uit aan Atlético Paranaense.

Een uileenbeurt die met zes wedstrijden op een sisser dreigt af te lopen, meldden we eerder al. (Lees HIER meer) Nu lijkt er een oplossing in de maak voor Galhardo die weg mag bij de Belgische recordkampioen. Het Nieuwsblad laat weten dat Gremio bij Herman Van Holsbeeck aanklopte om de rechtsback over te nemen.