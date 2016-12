Niets dan opluchting bij Jacky Mathijssen: "Een moeilijke periode afgesloten"

Een erg opgeluchte Jacky Mathijssen stond de pers te woord na de ruime 4-1 overwinning tegen KV Kortrijk. Hij loofde de mentaliteit van zijn spelers en gaat met een goed gevoel de winterstop in.

Westerlo mocht met een licht gevleide voorsprong de rust in na twee treffers van Ganvoula. "Ondanks het feit dat ze op acherstand kwamen, had Kortrijk het nodige voetballende vermogen en heel wat kansen", weet Jacky Mathijssen. "Daar moesten we absoluut een oplossing op vinden."

In de tweede helft liet de thuisploeg Kortrijk nog amper in het spel komen. "We hadden heel wat drive en motivatie. Dat heeft zich vertaald in een heel goede tweede helft. Een goede organisatie, omschakeling en genoeg kansen", aldus de Westerlo-coach. "Eens die 3-1 er was, hadden we controle over de wedstrijd."

Eindelijk drie punten

Het was van de negende speeldag geleden dat Westerlo nog eens kon winnen. "Die drie punten waren absoluut nodig. We hebben een moeilijke periode afgesloten met een knappe thuisoverwinning. Dit had deze club nodig. Dit is een boost voor na de wintermercato. Als trainer kan je dan niet anders dan heel fier zijn", besluit Mathijssen.