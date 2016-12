Patrick Janssens: "Als bestuur geen opinie mag hebben, kan je evengoed een chocoladefabriek beginnen"

door Redactie



Vorig jaar waren er tijdens de play-offs om Europees voetbal even twijfels bij Genk en ook dit seizoen was er volgens criticasters al wat hommeles op bestuursniveau. Patrick Janssens verdedigde zich daarvoor vurig.

Patrick Janssens gaf het een tijdje geleden in Sport/Voetbalmagazine al aan: “We gaan nooit spreken over opstellingen of over wie moet spelen. Maar de intentie waarmee de ploeg een match aanvat, dat is deel van de cultuur van de club.”

Ambitie hebben om attractief en initiatiefrijk voetbal te spelen

“We willen de ambitie hebben om attractief en initiatiefrijk voetbal te spelen. Als je bij Genk kiest voor defensief voetbal, moet dat resultaat opleveren. Dus moet je daarmee opletten”, aldus nog Janssens.

Om te besluiten met een fantastische oneliner: “Als je over de intentie als bestuur geen opinie mag hebben, kan je evengoed een chocoladefabriek beginnen.”