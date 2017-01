Sander Berge, de "Patrick Vieira" van Racing Genk

Genk heeft een fantastische transfer gedaan -Kjetil Rekdal Deel deze quote:

"Toen ik hem twee jaar terug naar Valerenga haalde, vergeleek ik Sander al met Patrick Vieira", aldus Rekdal in Het Laatste Nieuws. "Hij is groot, sterk én snel voor zijn gestalte. Hij is niet bang om de bal te vragen en zal er ook altijd wat mee doen."

Genk troefde Everton af

Ook technisch is hij meer dan onderlegd. "Hij heeft een goeie pas en één tegen één is hij uitzonderlijk. Hij kan erg makkelijk een mannetje voorbij. Op korte tijd maakte hij een enorme progressie, jammer dat we zo'n talent moeten laten gaan, maar Genk heeft een fantastische transfer gedaan."

Berge weet overigens wat hij wil. Hij wees Everton af in de zomer. "Het is verstandig van hem om naar Genk te trekken, daar zal hij wel spelen en meteen een impact hebben. Bij Everton zou hij de zoveelste belofte zijn."