West-Vlaamse club uit tweede amateur versterkt zich met ex-speler van Cercle en (Germinal) Beerschot

KFC Izegem, een West-Vlaamse club uit tweede amateur, heeft een grote vis aan de kern toegevoegd. Voormalig Zimbabwaans international Vusumuzi 'Vuza' Nyoni tekende een contract voor anderhalf jaar.

Vusumuzi Nyoni speelde meer dan 200 wedstrijden in de Belgische eerste klasse, maar zat al een tijdje zonder club. De 32-jarige Zimbabwaan tekende vandaag echter een contract van anderhalfjaar bij KFC Izegem, een club uit de Tweede Amateurklasse.

Nyoni streek in 2006 neer in Brugge, waar hij vier seizoenen bij Cercle actief was. Nadien trok hij naar Germinal Beerschot, dat hem na twee jaar alweer liet vertrekken naar RAEC Mons. Sinds het faillissement van de Henegouwse club zat hij zonder ploeg, maar hij bleef dus wel in België wonen. Nyoni speelde ook 22 wedstrijden voor de nationale ploeg van Zimbabwe.