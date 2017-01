Is Tubeke de beenhouwersploeg van de Proximus League zoals men zegt? Dit is de kaartenkampioen, Lierse is daarentegen opvallend fair

door Diederik Geypen

Zoveel gele en rode kaarten pakten de 1B-clubs tot dusver

Wie Tubeke partij geeft, weet op voorhand dat het er pittig aan toe zal gaan. De Waals-Brabanders worden bij de fans van de zeven 1B-opponenten 'de beenhouwers' genoemd. Maar klopt dat wel?