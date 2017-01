Een nieuw Trossard-verhaal? "Ik beslis zelf"

door Redactie



Wordt er in januari nog eens hetzelfde verhaal geschreven als vorig seizoen met Leandro Trossard? Genk wou toen zijn speler terugroepen, maar dat ging uiteindelijk niet door. Ook bij Siebe Schrijvers ligt die optie op tafel.

Schrijvers wordt in verband gebracht met een terugkeer naar Genk. "De eerstvolgende dagen of weken zal er wel een gesprek volgen met Racing Genk waarin we alles op een rijtje zullen zetten", zegt de speler van Waasland-Beveren aan Sporza. "We zullen dan wel zien wat er zal gebeuren. Ik zou het helemaal niet erg vinden om bij Waasland-Beveren te blijven. Hier speel ik elke minuut en ik ben daar zeer tevreden over."

En wat zou hij zelf denken over een terugkeer. "Genk heeft twee geblesseerde spelers, maar dan nog heb ik het laatste woord. De geblesseerden spelen op een andere positie dan ik, dat heeft Genk al laten weten. Maar er is niets uitgesloten."