Van der Bruggen over het Gentse duwen naar de uitgang: "Louwagie mocht zijn pollekes kussen"

door Redactie



Geen man die zo toegewijd was aan AA Gent de voorbije twaalf jaar. Maar ook geen man waar meer mee geleurd werd dan Hannes Van der Bruggen. De middenvelder blijft echter Buffalo in hart en nieren.

Van der Bruggen werd echt naar de uitgang geduwd. "Vaak heb ik gedacht: néén! Altijd dat gevoel dat ze mij naar de uitgang duwden. Twee jaar geleden nog was de club rond met het Italiaanse Udinese", zegt hij in Het Nieuwsblad. Maar ik vond het te vroeg en weigerde. Ik denk dat dit altijd een beetje blijven hangen is bij manager Michel Louwagie. So be it. Dat jar werden we kampioen en speelde ik door de blessures van Sven Kums nog zo'n 25 matchen. Ik zei nog tegen Louwagie: Je mag je pollekes kussen dat ik ben gebleven."

En een jaar eerder probeerde Gent hem te verpatsen in een ruildeal met Brecht Dejagere. "Dat ik dat in de kranten moest lezen. Dan denk je: Kunnen ze dat niet... Maar in de zakenwereld werkt het altijd zo, zeker?"