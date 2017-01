Dury broedt op een plan, maar doet geheimzinnig: "Ik heb nog iets in mijn hoofd. Meer zeg ik niet"

Zulte Waregem haalde deze maand al drie nieuwe spelers naar het Regenboogstadion, maar daar blijft het wellicht niet bij. De fusieclub is van plan om nog eens toe te slaan voor het verstrijken van de transferdeadline.

“Ik heb nog iets in mijn hoofd”, tekende Het Laatste Nieuws op uit de mond van Essevee-trainer Francky Dury. “Meer zeg ik niet. Ik wil niet dat onze plannen in de media verschijnen – je mag me dat niet kwalijk nemen.”

De kans is groot dat Zulte Waregem nog één of zelfs twee Denen in huis haalt. Jakob Ankersen (26-jarige aanvaller van Göteborg, nvdr.) en Mads Fenger (26-jarige verdediger van Randers, nvdr.) zijn alvast in beeld.