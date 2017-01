Onze mening: Reviewcommissie heeft (dankzij streng rood voor Standard?) werk met twee spelers van Anderlecht Ã©n nog meer fases

Onze mening: Reviewcommissie heeft (dankzij streng rood voor Standard?) werk met twee spelers van Anderlecht én nog meer fases

door Redactie



De Reviewcommissie komt vandaag waarschijnlijk samen voor speeldag 23 en 24 in de Jupiler Pro League. We zijn benieuwd wie ze gaan oproepen, maar wij zagen alvast een aantal fases die onder de loep mogen worden genomen.

Elke week gaan we op zoek naar fases die door de Reviewcommissie kunnen worden bekeken. Die vergelijken we dan steeds met wat de Reviewcommissie uit zijn hoed tovert. De voorbije weken leken de spelers goede voornemens te hebben gemaakt, maar dit week zal de Reviewcommissie wél opnieuw zijn werk hebben bij het nakijken.

Uros Spajic

Je zou denken dat een voetballer leert uit zijn fouten, maar niets is minder waar. Voor Nieuwjaar maakte Uros Spajic zich schuldig aan een ferme elleboogstoot in het gelaat van Moeskroen-speler Trezeguet, een speeldag later ging hij door op Joaozinho én Kagé en ook deze week was het prijs.

Niet dat zijn slagje in het gezicht van Belfodil zo zwaar was, maar Spajic krijgt stilaan een slechte naam, zoveel is duidelijk. En in het licht van de rode kaart voor Mladenovic voor een vergelijkbaar feit, wordt de verdediger misschien het kind van de rekening.

Chipciu

Maar er was meer in het Astridpark. Chipciu wist Mladenovic de rode kaart aan te naaien, maar zelf was hij ook niet zonder zonde. Het begon al in minuut 1 met een elleboogje bij Mladenovic en daar stopte het niet. Op het einde duwde hij ook nog eens plompverloren Mbenza uit de weg. Niet zwaarder dan de fout van Mladenovic, maar ook niet lichter ... We zijn benieuwd.

Hommeles in Mechelen

En dan waren er nog enkele fases in KV Mechelen - Racing Genk, een wedstrijd waar toch af en toe flink gebikkeld werd om de top-6 in de Jupiler Pro League.

Timothy Castagne was het grootste slachtoffer: hij kreeg een elleboogje van Claes in het gezicht en moest worden afgevoerd naar het ziekenhuis. Eerder in de match had Rits al een gekloven wenkbrauw overgehouden aan een elleboogje van Colley.