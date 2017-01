"PO 1 in Mechelen zou geweldig zijn"

Het was feest zaterdagavond in KV Mechelen. De Maneblussers deelden Genk een flinke tik uit en blijven zo zelf op koers voor een ticketje voor play-off 1.

"We waren met een goed gevoel de winterstop ingegaan en dan verloren we onze vorige wedstrijden. Het is dan ook fantastisch dat we de overwinning tegen Genk konden pakken voor ons eigen publiek."

"Er zat wel wat druk op tegen een rechtstreekse concurrent. Dit toont dat we altijd voluit moeten gaan. Een KV Mechelen dat zich geen 200% geeft, kan tegen elke ploeg verliezen."

Play-off 1

Nu kunnen de Maneblussers zich opnieuw volop mengen in de strijd om play-off 1. "Het wordt moeilijk, maar het zou geweldig zijn om hier play-off 1 te spelen. We zijn gefocust en erop gebrand om er te geraken."