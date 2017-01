'Anderlecht gaat verdediger op huurbasis overnemen'

door Johan Walckiers

door

Anderlecht wordt volgens Tunesien Football gelinkt aan Karim Rekik (bis)

Foto: © photonews

Het is koffiedik kijken wat er nog te gebeuren staat bij Anderlecht de volgende uren. En het draait allemaal rond de verdediging. Nu kondigen ze in Tunesië aan dat er een akkoord is bereikt met een nieuwe verdediger.