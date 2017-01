Drukke transferdag bij Oostende: Cyriac op weg naar... Engeland

door Johan Walckiers

door

Gohi Bi Cyriac is op weg naar het Engelse Fulham

Foto: © Photonews

KV Oostende staat nog voor een drukke transferdag. Niet enkel over Landry Dimata moet er onderhandeld worden, ook een deal over Gohi Bi Cyriac zit in de pijplijn.