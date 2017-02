Hij is terecht! Henry moet met hangende pootjes terug

door Johan Walckiers

door

Henry Onyekuru moet gaan uitleggen waar hij een week zat

Foto: © Photonews

Henry Onyekuru heeft zijn 'droomtransfer' dan toch niet kunnen afdwingen. Een week lang was het goudhaantje van Eupen vermist. De bedoeling was om het bestuur onder druk te zetten. Maar de transfermarkt is gesloten en Henry is niet weggeraakt. En nu? Terugkeren maar.