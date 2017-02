Fans Standard willen stabiliteit: "Onder Venanzi niet beter dan DuchÃ¢telet, blijkbaar heeft club geld nodig ..."

Fans Standard willen stabiliteit: "Onder Venanzi niet beter dan Duchâtelet, blijkbaar heeft club geld nodig ..."

Standard ging opnieuw erg fel tekeer op de transfermarkt. Meer zelfs: het deed meer transfers dan ooit én wist ook heel wat spelers van de hand te doen. Zijn de supporters tevreden met de huidige gang van zaken? Niet helemaal.

We polsen de komende dagen bij alle supportersclubs van de G5 in een nieuwe episode van ons supportersparlement. Vandaag vroegen we aan Mathias Pots van The Red Dragons Londerzeel wat hij denkt van de transferpolitiek van Standard.

“Er was de periode Duchâtelet, maar nu onder Venanzi is er nog steeds onrust. Elke keer we een speler kopen, willen we hem zo snel mogelijk met winst doorverkopen. Blijkbaar heeft de club geld nodig", is hij streng.

“Zo zijn er veel spelers die vertrekken elk jaar, terwijl supporters net stabiliteit willen. Het is moeilijk om daar mee om te gaan. Maar we hebben wel veel talent in de groep lopen, ook bij de nieuwkomers. Denk maar aan Danilo Barbosa en Marin, of die Oekraïner die op komst is.”

Toch is er een keerzijde aan de medaille: “Het zijn allemaal jonkies van gemiddeld 20 jaar, zoals we ook al Edmilson, Raman, … aankochten. Met de druk van het bestuur en de supporters is het moeilijk voor hen om vol door te groeien.”

“Arsenal dat interesse toonde in Hubert? Een teken dat hij toch wel kan keepen, maar bij Standard was hij het vertrouwen kwijt dit seizoen. En we hebben goede verdedigers, maar misschien missen we nog iets … zo’n Goreux is te beperkt voor het systeem van Jankovic, vrees ik.”