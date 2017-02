"In België waren we al rivalen, hier in België is dat niet anders" (lacht) - Dorin Rotariu Deel deze quote:

Met Stanciu, Chipciu (beiden Anderlecht, nvdr.) en Marin (Standard) verhuisden er recent nog enkele Roemenen naar de Jupiler Pro League. “Natuurlijk ken ik hen. We keep in touch. Af en toe spreken we mekaar. In Roemenië waren we rivalen – de rivaliteit tussen Dinamo en Steaua Boekarest is hevig.”

“Hier in België zijn we opnieuw rivalen. Stanciu en Chipciu spelen bij Anderlecht, ik nu bij Club Brugge. Er is één verschil met Roemenië: hier in België sta ik met mijn club aan de leiding. (lacht) Ik hoop dat het zo blijft en ik zal proberen mijn steentje bij te dragen. Ik hoop kampioen te worden met Club Brugge en vervolgens aan te treden in de Champions League of Europa League”, besluit Rotariu.