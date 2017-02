Anthuenis is hard: "Op uitzondering van Teodorczyk beschikt Anderlecht over geen toppers"

door Redactie



RSC Anderlecht gaat dezer dagen door een moeilijke periode. Paars-wit speelde al twee keer op rij gelijk, en was twee keer niet bij machte om zijn tegenstander te ontwrichten. Zondag wacht de topper tegen Zulte Waregem.

Aimé Anthuenis ziet het somber in voor dit Anderlecht. “Na de zwakke prestatie in Lokeren is Anderlecht aan zijn fans en aan zichzelf een revanche verschuldigd. Nog zo’n zwakke wedstrijd en een slechte uitslag zal het publiek niet aanvaarden. Anderlecht beschikt over ruim voldoende degelijke spelers, maar op uitzondering van Teodorczyk over geen toppers”, toont de ex-trainer van paars-wit zich hard in De Zondag.

“Daarnaast staat er geen ploeg op het veld! Het is aan Weiler om dat probleem op te lossen. Je mag ook niet vergeten dat Anderlecht zich gekwetst voelt omdat ze op de Gouden Schoen naast alle prijzen grepen. Ondanks alle kritiek verwacht ik, dat Anderlecht, gestuwd door het thuisvoordeel, de zege zal halen.”

Zulte Waregem maakt een kans

Toch ziet Anthuenis ook kansen voor de bezoekers. “Zulte Waregem verzekerde zich van een ticket voor play-off 1 en kan ontspannen naar de wedstrijd toeleven. De tijd dat ploegen met angst naar het Constant Vanden Stockstadion afzakten, is lang voorbij. Juist daarom maakt Zulte Waregem een kans.”