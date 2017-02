Wie haalt play-off 1: "Ik gok op Charleroi en..." en "Standard doet 100 procent zeker niet meer mee"

Voor mij zijn Zulte Waregem en Oostende al zeker van play-off 1Deel deze quote:

"Het gaat in elk geval superspannend worden als je ziet welke onderlinge duels er nog allemaal op het programma staan. KV Mechelen? In mijn ogen heeft Gent een betere ploeg dan hen. Maar pas op, Gent moet, net als Genk, nog Europees aan de slag. Dat kan ook meespelen. Het blijft een gok, want niemand kan echt iets garanderen."

Opmerkelijk is dat Losada slechts twee beschikbare plaatsen meer ziet. "Nee, voor mij zijn Zulte Waregem en Oostende al zeker van play-off 1. Er zijn nog maar vier wedstrijden te spelen. Dat geven die niet meer uit handen. Moesten het er nog zes zijn... Dat was een andere zaak."