Dossevi, zwaar bekritiseerd, reageert: "Een fout die ik niet meer zal maken"

Wat is er dit seizoen aan de hand met Mathieu Dossevi? De Frans-Togolese flankaanvaller oogste vorig seizoen overal lof om zijn prestatie. Nu wordt hij bekritiseerd alsof hij niet genoeg betrokken zou zijn...

Een deel van het Luikse publiek vraagt zich af waar de echte Dossevi zit. Er werd voor Nieuwjaar zelfs gemompeld dat hij zich spaarde voor de Afrika Cup. Nu verdedigt hij zich. "Ik doe er alles aan om terug top te zijn, vooral wat mijn athletische kwaliteiten betreft. Het is door de timing dat de mensen zich vragen stellen. Het kwam op een verkeerd moment. Maar iedereen mag zijn mening geven en denken wat hij wil...", zei Dossevi vandaag.

Maar van één zaak heeft hij wel spijt. "Ik had vroeger moeten stoppen, maar ik had die matchen nodig om mijn ritme te onderhouden. En zo heb ik me toch wat geforceerd. Het was wat ik deed voor mijn blessure waarbij ik in de fout ging. Zo zie je maar dat je altijd blijft leren. Het is een fout die ik niet meer zal maken."