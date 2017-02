De Boeck: "Twee keer dezelfde trainer met dezelfde capaciteiten, energie en drive die vijf maanden later op straat stond"

Zaterdag is er de degradatietopper tussen Moeskroen en Waasland-Beveren. Wat zij gemeen hebben, is dezelfde ex-trainer: Glen De Boeck. Hij uitte zijn onbegrip over het ontslag bij beide clubs.

“Toen ik bij Waasland-Beveren begon, zei iedereen: Ge zijt zot! Drie speeldagen voor het einde was het behoud verzekerd. Mijn prestatie bij Moeskroen vond ik nog straffer. Daar was alle voetbal weg, volgde nog een zwaar programma en waren er die extra perikelen. En toch waren we op de voorlaatste speeldag al gered," begint Glen De Boeck in Het Nieuwsblad. "Twee keer dezelfde trainer met dezelfde capaciteiten, energie en drive die vijf maanden later op straat stond.”

“Ik heb Moeskroen en Waasland-Beveren gered, werd bij allebei ontslagen, en nu staan ze allebei onderin”

Het grootste probleem bij de clubs die tegen de degradatie vechten, is niet de trainer, vindt De Boeck. “Het is alleen maar de bevestiging van wat ik al half augustus had gezegd: er is te weinig scorend vermogen. 24 goals in 26 matchen. Hoeveel matchen verloor Moeskroen niet met één goaltje verschil? Ja, dat klopt: een ploeg heeft eigenlijk alleen een goeie spits en een goeie keeper nodig. Of beter: van elk twee, in het geval er blessures zijn. Hoeveel verschil maakt een trainer dan? Ik zeg twintig procent, niet meer."

"In Moeskroen zeiden voorzitter Patrick Declerck en algemeen directeur Paul Allaerts dan ook achteraf: Het was niet de schuld van De Boeck. Maar waarom ontsla je dan de coach? Dáárom heb ik het zo moeilijk verteerd,” besloot de ex-trainer van Waasland-Beveren en Moeskroen.