Anderson Esiti was opnieuw de stormram op het Gentse middenveld: "Wist niet dat de Belgische competitie zó zwaar was"

Anderson Esiti speelde opnieuw een stevige wedstrijd in het middenveld bij AA Gent. Het Nigeriaanse stuk graniet pakte geel in de beginminuten, maar bleef de duels aangaan. Tot hij er letterlijk bij neerviel.

"Ik ben moe, maar ik ben oké", lachte Anderson Esiti zoals steeds. "Ik probeerde elk duel te winnen, maar uiteraard gingen er tegen een goed team een paar verloren." Wees gerust, hij won er meer dan genoeg.

Na iets meer dan een uur had hij last van krampen. De wedstrijd van donderdag zat nog in de benen. "Ik wist vooraf niet dat het er in de Belgische competitie zó hard aan toe ging. Ik schrok al bij de eerste trainingen, zo'n intensiteit! Maar als ik nu die matchen beleef, ben ik héél blij dat we zo hard trainen."