Boeckx had wel een heel speciale reactie na match Tielemans: "Matig!" en "Nu mag hij die ook wel eens scoren"

door Johan Walckiers

door

Frank Boeckx zei aan Tielemans dat hij slechts "matig" was ingevallen

Foto: © photonews

Frank Boeckx blijft de geluksbrenger van Anderlecht. Nog steeds heeft paars-wit geen match verloren sinds hij tussen de palen staat. En ja, ook hij had een reactie voor Youri Tielemans, al was het niet wat zijn 'vice-kapitein' verwachtte. Of misschien toch wel...