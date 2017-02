Tegenstander vol lof: "Ze staan niet voor niets zo hoog in het klassement"

Vrank en vrij kwamen ze voetballen aan de Gaverbeek, maar na een voorsprong moesten ze toch nog het onderspit delven. En dus was er lof vanuit Limburg voor Essevee.

Steven De Petter had op het halfuur zijn ploeg nog op voorsprong gebracht, maar dat leverde uiteindelijk niets op. "We begonnen nochtans zeker niet slecht en speelden in de eerste helft vrank en vrij ons eigen spel. Na de rust kregen we het veel moeilijker. Enkel als we 110% zijn kunnen we tegen een team als Zulte Waregem winnen.

"We kwamen verdiend op voorsprong en hebben allemaal gedaan wat we konden. We hebben de ambitie om er zelf voor te zorgen dat we veilig zijn, daarvoor willen we de komende wedstrijden ook gebruiken. Met enkele overwinningen kunnen we ook ons zelfvertrouwen vergroten met oog op play-off 2."

Het verschil tussen de eerste en de tweede helft? Vooral de kwaliteit van Zulte Waregem, dat echt wel dartelde na de pauze. "Ze hebben opnieuw bewezen dat ze niet toevallig staan waar ze staan. Ze staan echt niet voor niets zo hoog in het klassement, want ze kunnen echt wel goed voetballen."