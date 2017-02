Dit is ons Team van de Week!

We kregen dit weekend heel wat mooie duels met play-off 1 als inzet, dus was er ook meer dan genoeg materiaal voor ons Team van de Week!

Doel

Nicolas Penneteau stond niet onterecht op heel wat stembiljetten voor beste doelman op het Gala van de Gouden Schoen en trok zijn niveau door. Tegen Racing Genk hield hij Charleroi volop in de play-off 1-strijd door onder meer een strafschop te pakken.

Verdediging

In de defensie speelde bij de Limburgers ene Timothy Castagne een uitstekende partij, al had hij net als de rest van het team boter op het hoofd bij de gelijkmaker van Charleroi. Mitrovic was bij Gent na enkele mindere prestaties opnieuw de man achterin. Hij bekroonde zijn match met een goal.

Christensen had één van zijn betere dagen bij Westerlo, al was dat ook te danken aan een dramatische prestatie van Dion Cools. Hij zorgde voor de mooie assist op Ganvoula voor de verrassende voorsprong tegen Club.

Middenveld

Op het middenveld sprong één man er helemaal bovenuit. Youri Tielemans scoorde op twee minuten tijd twee absolute wereldgoals om Anderlecht voorbij KV Oostende te helpen. Wat een invalbeurt van de jonge middenvelder.

Hans Vanaken trok een scheve situatie helemaal in z'n eentje recht tegen Westerlo. Zonder hem telde Club drie punten minder. Bij Eupen was Luis Garcia dé katalysator voor de overwinning die zo goed als zeker het behoud zal veiligstellen.

Onur Kaya was net als de rest bij Zulte Waregem onzichtbaar in de eerste helft, maar trok dat meer dan recht na de rust. Hij was betrokken bij elke goal. Bij Standard zorgde Dossevi voor een lichtpunt met zijn perfecte voorzet voor de 1-0 van Orlando Sá.

Aanval

Voorin was het wel het dagje van ene Nicolas Verdier bij KV Mechelen. Mede dankzij hem pakten de Kakkers een droge 3-0 zege en opnieuw een serieuze optie op play-off 1. Babacar Gueye redde Zulte Waregem van een pijnlijk moment tegen STVV.