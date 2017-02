Toch wel heel wat blessurezorgen bij Anderlecht

Anderlecht wil morgen terug naast Club Brugge komen. Maar René Weiler zal weer moeten sleutelen aan zijn elftal. Er zijn immers een paar jongens met blessures die wat zorgen baren.

En dan hebben we het vooral over de blessure van Kara Mbodji. Die heeft last aan de spieren, maar ook aan de knie, die al een tijdje pijn doet door afbrokkelend kraakbeen. Weiler wil geen risico's lopen met de Senegalese verdediger en laat hem waarschijnlijk aan de kant tegen Genk.

Uros Spajic deed het als zijn vervanger zeker niet slecht. Ook Andy Najar blijft staan, want ook rond Dennis Appiah zijn er zorgen. Wel goed nieuws over Sofiane Hanni, die fit geraakt. De Algerijn zal wel tevreden moeten zijn met een plaatsje op de bank, want Weiler wil geen risico's nemen. De kans is groot dat Stanciu naar links moet uitwijken terwijl Tielemans Trebel en Dendoncker in zijn rug krijgt. Of Teodorczyk er gaat bijlopen, is nog niet geweten.