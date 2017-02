Nieuwe Anderlecht-aanvaller was eerst... doelman: "Ik was bijzonder onhandig als spits"

door Redactie



Silvère Ganvoula heeft maar één opdracht voor hij volgend seizoen naar het Astridpark trekt: Westerlo in eerste klasse houden met zijn doelpunten. De Congolese spits heeft echter een nogal opvallende evolutie meegemaakt. Want vroeger bestond zijn taak eruit om... ballen uit de goal te houden.

Ganvoula is een speciaal geval, want hij kreeg nooit een echte opleiding als spits. "Veel jonge aanvallers zakken in de loop der jaren af naar de verdediging, maar bij mij is het helemaal andersom gegaan. Ik ben begonnen als doelman, maar dan moet je voortdurend tegen de grond gaan. Daarom werd ik centrale verdediger", zegt hij in HLN.

En nog werd de stap naar de aanval niet gezet. "Vervolgens speelde ik op het middenveld, maar dat vond ik na een tijdje zo zwaar. Uiteindelijk kwam ik in de aanval terecht, toen ik een jaar of 15 was. Dat was cooler, maar in mijn eerste jaar als spits was ik bijzonder onhandig. Als je me een pass gaf op twee meter van het doel, durfde ik die naast te trappen. Daarna ging het stukken beter.”