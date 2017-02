Twitter wordt gek na nieuwe pegel van Tielemans: "Ongelofelijk dat hij zonder Gouden Schoen uit België gaat vertrekken" (mét beelden)

Tegen KRC Genk tekende Tielemans aan het begin van de tweede helft voor de 2-0, alweer met een loeihard schot. Genk-doelman Mathew Ryan ging dan misschien niet helemaal vrijuit, het doelpunt was daarom niet minder mooi.

Op Twitter werden heel wat mensen - vooral de supporters van Anderlecht dan - gek toen ze zagen wat voor een pegel Tielemans deze keer weer uit zijn sloffen toverde. "Dat hij uit België gaat vertrekken zonder Gouden Schoen, ongelofelijk" en "Weer eens twee miljoen duurder", klonk het onder meer. Bekijk het doelpunt hieronder, waar ook de leukste tweets op een rijtje staan.

He does it again! @ytielemans #andgnk