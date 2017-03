Op dit uur mag het wat meer zijn: PO2 dreigt voor KRC Genk, gelukkig heeft Nikos Karelis interessantere afleiding tijdens zijn revalidatie

door Redactie



Racing Genk dreigt in het slot van de reguliere competitie naast play-off 1 te grijpen. De Limburgers missen in een belangrijke fase van het seizoen natuurlijk hun killer voorin Nikos Karelis.

De Griekse goalgetter staat maanden aan de kant met een knieletsel en heeft intussen zijn revalidatie aangevat. Om het leed te verzachten kan Karelis steevast terugvallen op de steun van zijn bevallige wederhelft.

In play-off 2 om een Europees ticket strijden of wat meer tijd met het vrouwtje doorbrengen. Misschien moet Karelis daar helemaal niet lang over nadenken. Alhoewel, de centrumspits had ongetwijfeld graag zijn doelpuntentotaal van negen stuks nog wat scherper gesteld.

My Queen! 😍#last#night#restaurant#amazing#time#love#of#my#life#family#most#beautiful#woman#inlove Een bericht gedeeld door Nikolas Karelis (@nikoskarelis) op 15 Okt 2016 om 5:42 PDT

Last night ❤👸🏻 Een bericht gedeeld door Nikolas Karelis (@nikoskarelis) op 15 Feb 2017 om 6:12 PST

❤ Een bericht gedeeld door Nikolas Karelis (@nikoskarelis) op 14 Aug 2015 om 2:49 PDT

🏊♥ Een bericht gedeeld door Nikolas Karelis (@nikoskarelis) op 21 Jun 2015 om 8:58 PDT