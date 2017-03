Club Brugge informeerde tijdje terug naar huidige smaakmaker van Genk: "Ze vroegen 10 miljoen euro! 'Forget it', zei ik"

door Timothy Collard vanuit Brugge

Club Brugge informeerde tijdje terug naar huidige smaakmaker van KRC Genk: "Ze vroegen 10 miljoen euro! 'Forget it', zei ik"

Club Brugge gaat zaterdagavond op bezoek bij KRC Genk. Het belooft een spannende wedstrijd te worden in de Luminus Arena. En had het een beetje anders gelopen, dan had er een huidige sterkhouder van Genk zomaar in Brugge kunnen belanden...