Refaelov zoekt al weken naar zijn topvorm, Preud'homme neemt de verdediging op zich: "Hij was niet als enige slecht"

Club Brugge beleefde geen prettige avond in de Luminus Arena van KRC Genk. De verdediging van blauw-zwart gaf niet thuis en ook in aanvallend opzicht kreeg de landskampioen weinig klaar.

Dankzij een klasseflits van José Izquierdo kwam blauw-zwart op slag van rust weer even in de match, maar de overige aanvallers bleven onzichtbaar. Voornamelijk de schrijnende vorm van collega-winger Lior Refaelov baart Club zorgen.

"Dit type voetbal past niet bij Refaelov", nam coach Michel Preud'homme de verdediging van de Israëliër op zich. "Refaelov is een belangrijke speler voor ons. In de eerste twintig minuten waarin we achter de feiten aanliepen, was hij niet als enige slecht."

Ik haalde Refaelov en Vossen vroeg naar de kant, maar ik kon er meer wisselen

"Iedereen kwam te laat. Ik haalde Refaelov samen met Vossen vroeg naar de kant, maar als ik meer wissels kon gebruiken, had ik dat zeker gedaan", aldus Preud'homme die hoopt dat de Brugse routinier snel weer de oude wordt.