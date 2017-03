Aanvoerder David Hubert springt in de bres voor Moeskroen: "Die insinuaties over competitievervalsing doen afbreuk aan onze vechtlust"

"Op het moment dat niemand nog in je gelooft, moet je ervoor blijven gaan - David Hubert Deel deze quote:

Nochtans zat Moeskroen enkele weken geleden nog in een penibele situatie. "Op het moment dat niemand nog in je gelooft, moet je ervoor blijven gaan. Al geef ik toe dat het moeilijk was om ons mentaal blijven op te laden."

Federer en Barcelona

"Enkele dagen voor de match tegen Kortrijk hebben we beelden bekeken van uitzonderlijke sportprestaties waarin situaties keerden", doet de kapitein nog een bekentenis. "Roger Federer die een matchbal tegen Andre Agassi overleefde en toch won. En het mirakel van Barcelona tegen PSG. Toen Westerlo in het slot een doelpunt tegenkreeg bij Zulte Waregem, groeide bij ons het geloof dat het geluk aan het keren was."