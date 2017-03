Brusselmans had eigenzinnige kijk op jongetje dat het shirt van Tielemans niet kreeg: "De mannen delven het onderspit, Tom"

Naast haar zat echter een jongetje die vurig hoopte dat Tielemans zijn shirt aan hem kwam geven. Toen hij besefte dat hij naast het souvenir greep, vloeiden de tranen.

"Het is typisch vrouwelijk om een jongetje dat vijf jaar jonger is dat shirt niet te geven", merkte Herman Brusselmans met de kwinkslag op in Stadion. "Dat zit er al in vanaf haar twaalfde. De mannen delven het onderspit, Tom", richtte de analist zich tot presentator Tom Coninx.

