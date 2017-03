De concurrentie tussen Anderlecht, Club Brugge en Genk wordt hevig: "Hij is iemand die op de lijstjes van de topclubs staat"

Tot een transfer kwam het niet, al volgt die mogelijk deze zomer. "Hij is iemand die op de lijstjes van de topclubs staat", beseft W-beveren voorzitter Dirk Huyck in Het Laatste Nieuws. "Hij speelde een knap seizoen en zette nog een stap qua ervaring."

En dus gaan de G5-clubs mogelijk doorduwen voor de 24-jarige Luxemburger. Rechtsbacks lopen in de Jupiler Pro League namelijk niet dik bezaaid. "Dat aanvaarden we. We hebben duidelijke afspraken gemaakt met Laurent", gaat Huyck verder.

Vervangopties

"Als hij de stap wil zetten en ook wij worden er beter van: waarom niet. Al zou ik nog blijer zijn mocht hij blijven (lacht). De pistes om hem te vervangen liggen klaar."